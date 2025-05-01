CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (İESOB) ziyarette bulundu. Samimi bir atmosferde geçen ziyarette İzmir Esnafının beklentileri görüşüldü. Çok sayıda oda başkanının da katıldığı ziyarette konuşan İESOB Başkanı Yalçın Ata, Deniz Yücel’i içlerinden biri olarak gördüklerini söyledi.

İESOB Başkanı Ata: “Yücel, esnaf dostudur”

Deniz Yücel’in İzmir’e mal olmuş bir siyasetçi olduğunu vurgulayan Başkan Ata, "Sayın Yücel gerçek bir İzmirli. İzmir’de meclis üyesi ve il başkanı olarak görev yaptığı sürelerde kendisiyle birlikte çalışma imkanı bulduk. Her zaman esnaf teşkilatını destekleyen anlayışla sorunlarımıza hassasiyet gösteren Deniz Yücel’in camiamızda farklı bir yeri bulunuyor.

Esnaf Dostu olarak gördüğümüz Yücel’in bugün partisinde üstlendiği etkin konum bizleri de mutlu ediyor. Deniz Yücel’in sadece Esnaf Teşkilatımız için değil, İzmir için bir şans olduğunu düşünüyoruz. Çalışkan ve yapıcı anlayışla çalışmalarını sürdüren Yücel’e başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Deniz Yücel’in esnafın sorunlarına vakıf olduğunu hatırlatan Ata, "Sadece İzmir’de değil ülke genelinde Katı atık Bedelleri esnafı sıkıntıya sokuyor. Kanunlar oda başkanlarımızın meclis üyesi olmasını önlediği için yerel yönetimlerde yeterince temsil edilemiyoruz. Bu nedenle belediye başkanlarımızla oda başkanlarımızın daha yakın temaslarda bulunarak işbirliği içinde çalışmaları gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Esnafın sorunları ele alındı

Esnafın yüksek su faturalarından rahatsızlık duyduğunu da kaydeden Yalçın Ata sözlerini şöyle sürdürdü: "Suyu çok kullanan meslek kollarına kolaylıklar getirilmeli. Bu Toplum sağlığı açısından da gerekli. İş yeri ruhsat bedelleri yeniden gözden geçirilmeli. Biz halka verilen hizmetleri destekliyoruz. Katkı da koymak istiyoruz. Kent Lokantaları ve ekmek büfelerinin yerlerinin belirlenmesinde odalarımızla istişare yapılırsa gerçek ihtiyaç sahiplerine daha fazla hizmet götürülebilecektir."

Yalçın Ata ziyaret sonunda Deniz Yücel’e esnafın beklentilerini içeren bir dosya sundu. Yalçın Ata ile konuşan oda başkanlarının sorunlarını dikkatle not alan Yücel, sıkıntılar hakkında belediye başkanlarıyla görüşeceğini ve Genel Başkan Özgür Özel’e de bilgi vereceğini söyledi.