Dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Hozho, Türkiye’deki hayranlarıyla yeniden bir araya geliyor! Elektronik müziğin en yaratıcı isimlerinden biri olan Hozho, 14 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 19:00’da The Factory PSM Tarihi Havagazı Fabrikası sahnesinde performans sergileyecek.

Melodik seslerle unutulmaz bir gece

Hozho, müzikseverleri derin melodiler ve hipnotik ritimlerle etkileyen eşsiz tarzıyla tanınıyor. Minimal techno ve melodik house öğelerini bir araya getiren sanatçı, "maskeli DJ" olarak da biliniyor ve sahne şovlarıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.