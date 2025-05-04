CHP Lideri Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninden ayrılırken salondan çıkarken yumruklu saldırıya uğradı. Saldırganın kimliği henüz belirlenmedi.

CHP lideri Özgür Özel'e yumruklu saldırı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından İstanbul'daki AKM'den ayrıldığı sırada yumruklu bir saldırıya uğradı. Saldırı, törende barış ve Anadolu coğrafyasına huzur getirilmesi temaları konuşulurken gerçekleşti. Özel, saldırganın yaklaşarak tam karşıdan yumruk atması sonucu neye uğradığını şaşırdı.

Saldırganın kimliği henüz belirlenmedi

Saldırı, salonun güvenlik güçlerinin bir anlık boşluğundan faydalanan saldırgan tarafından gerçekleştirildi. Özgür Özel, aniden karşısına çıkan saldırganın yumruğu ile şok oldu. Olayın hemen ardından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Özel'in yanına gelerek durumu fark etti.

Salondan barış mesajlarının verildiği ve Sırrı Süreyya Önder'in anıldığı bir ortamda, böylesi bir saldırının gerçekleşmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

'Osmanlı torunuyuz'

Saldırganın CHP lideri Özgür Özel'e saldırmadan önce 'Osmanlı torunuyuz' dediği söyleniyor.

Saldırganın kimliği ise henüz belirlenmiş değil. CHP'den resmi bir açıklama bekleniyor.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Olayın hemen ardından sosyal medya kullanıcıları, saldırıya uğrayan Özgür Özel'e destek mesajları yağdırdı. Tepkiler arasında, "Barışa vurulan bu saldırı kabul edilemez," ve "Şiddet hiçbir zaman çözüm değildir" gibi ifadeler öne çıktı. Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi sırasında yaşanan bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ayrıntılar gelecek...