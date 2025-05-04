TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından İzmirli siyasetçiler taziye mesajlarını paylaştı.

Sırrı Süreyya Önder İçin taziye mesajları peş peşe geldi

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Önder'in vefatının ardından İzmirli siyasilerden taziye mesajları yağdı.

İzmirli siyasilerden Önder'e veda

İzmirli siyasetçiler, yaşamını barışa adayan, demokrasi mücadelesiyle tanınan Sırrı Süreyya Önder'in vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladılar. İşte o mesajlardan bazıları:

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu:

"Yaşamı boyunca düşüncelerini cesaretle savunmuş, hayatını barışa adamış bir isimdi. Ailesine, dostlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı:

"Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel:

"Demokrasi ve barış mücadelesine ömrünü adamış Sırrı Süreyya Önder'in vefatından derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen:

"Gezi'deki ağacı savunmasıyla hatırlayacağım Sırrı Süreyya Önder'in vefatını öğrenmekten büyük üzüntü duydum. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

"Barışçıl ve Samimi Bir İnsandı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan:

"Sırrı Süreyya Önder barışçıl bir insandı. Hem siyasette hem de Meclis'teki ilişkilerinde bu tutumunu görmek mümkündü. Onun güleryüzlü, samimi ve insani yönünü hep takdir ettim. Allah rahmet eylesin."

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan:

"Önder'i sadece siyasi kimliğiyle değil, sanatçılığı ve entelektüel birikimiyle de tanıdık. Samimiyetini ve muhabbetini unutmayacağız. Allah'tan rahmet diliyorum."

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat:

"Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu:

"Sırrı Süreyya Önder'i barışa olan katkıları ve devrimci duruşuyla hep hatırlayacağız. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın:

"Barış için verdiği mücadeleyle her zaman anılacaktır. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Bağımsız İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen:

"Çok özel bir insandı. Mekânı cennet olsun. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum."

Sırrı Süreyya Önder'in son günlerini, siyasetçiler birlikte geçirdikleri anılarına da yansıttılar. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan son olarak Önder'le karşılaştıkları berberdeki esprili anılarını anlattı. Bakan, "Birlikte güldük... Onun insani yönünü her zaman takdir ettim," dedi.