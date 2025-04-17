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Kütahyalı daha sonra, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tamamen haklı. Benim tamamen yanlış tahminim" diyerek paylaşımı hakkında açıklamada bulunmuştu.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da paylaşım sonrası açıklama yaparak, "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir" ifadelerini kullanmıştı.

Kütahyalı'nın iddiaları sonrasında, TGRT'de yayınlanan Medya Kritik programında Şamil Tayyar tutuklama gerektiğini savunmuş, Cem Küçük ise bu görüşe destek vererek Kütahyalı'yı manipülasyonla suçlamıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı, dün X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kasım 2023 CHP Kurultayı'nın iptal edileceğini, partiye geçici kayyım atanacağını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını" ileri sürmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya paylaşımı sonrası "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılık, Kütahyalı’nın ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan istinabe gereğince Kütahyalı'nın gözaltına alındığını açıkladı.

CHP'ye kayyım atanacağı iddiasını paylaşan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgi yayma" suçlamasıyla soruşturma açıldı ve gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen gözaltı kararı kapsamında Kütahyalı, İstanbul'da gözaltına alındı.

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