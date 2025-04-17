Altay, İskenderunspor galibiyetiyle kümede kalma umudunu artırdı. Siyah-beyazlılar, Kepezspor'la puan farkını 7'ye düşürdü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, İskenderunspor galibiyetiyle kümede kalma umudunu korudu. Üst üste beş maç kaybettikten sonra İzmir’de önemli bir galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, Kepezspor ile arasındaki puan farkını 7’ye düşürdü.

Altay hayati galibiyetini aldı

Seyircisiz oynanan erteleme maçında Play-Off mücadelesi veren İskenderunspor'u 1-0 mağlup eden Altay, kümede kalmak için kritik bir adım attı. Takımın altyapısından yetişen Onur Efe'nin golü, galibiyeti getiren isim oldu.

Pazar günü Kepezspor ile kritik randevuya çıkacak

Üç puan silme cezasına rağmen 24 puana ulaşan Altay, 16. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, pazar günü sahasında 31 puanlı Kepezspor’u ağırlayacak. İlk yarıda deplasmanda 3-2 mağlup olduğu rakibini yenerek puan farkını 4’e indirmeyi hedefliyor.

Altay, Kepezspor karşılaşmasının ardından ligde Isparta 32 Spor (deplasman) ve Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Kepezspor ise Karaköprü Belediyespor ve 1461 Trabzon ile zorlu maçlara çıkacak. Altay, Kepezspor'u mağlup edemezse 3. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.