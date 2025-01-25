Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı bugün sabah saatlerinde, 09.57 sıralarında kaydedildi.

Depremin detayları paylaşıldı

Depremin derinliği 7.2 kilometre olarak ölçülürken, çevredeki yerleşim alanlarından hafif şekilde hissedildiği öğrenildi.

Yetkililer, depremin herhangi bir olumsuzluk yaratmadığını ancak bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini belirtti. Vatandaşlara tedbirli ve bilinçli olmaları çağrısı yinelendi.