Manisa İzmir karayolu üzerindeki önemli geçiş noktalarından biri olan Sabuncubeli Tüneli’nde bakım onarım çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle İzmir yönü trafiğe kapatıldı.
Alternatif güzergah Manisa yönü üzerinden sağlanacak
Sabuncubeli Tüneli’nin İzmir istikameti, bakım onarım çalışmaları nedeniyle tamamen kapalı olacak. Trafik, Manisa yönü üzerinden eski yola yönlendirilecek. Yol kullanıcıları, alternatif güzergahı kullanarak seyahatlerini sürdürebilecekler.
Sürücüler için uyarılar yapıldı
Yetkililer, Manisa istikametine gidecek olan sürücülere güzergah değişikliği hakkında bilgi verdi. Yol kullanıcılarının, belirtilen güzergahı kullanarak güvenli bir şekilde yolculuk etmeleri önemle rica ediliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ