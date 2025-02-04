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Yetkililer, Manisa istikametine gidecek olan sürücülere güzergah değişikliği hakkında bilgi verdi. Yol kullanıcılarının, belirtilen güzergahı kullanarak güvenli bir şekilde yolculuk etmeleri önemle rica ediliyor.

Ankara Polatlı’da genç kıza ve köpeğine saldıran şüpheli tutuklandı!

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Manisa İzmir karayolu üzerindeki önemli geçiş noktalarından biri olan Sabuncubeli Tüneli ’nde bakım onarım çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle İzmir yönü trafiğe kapatıldı.

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