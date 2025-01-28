Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş’a "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Karar, hem Siirt’te hem de Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı.
Gazetecilik faaliyeti yürüttüğü dönemde hakkında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla dava açılan Siirt Belediye Eşbaşkanı Sofya Alağaş’ın yargılandığı davanın 7’nci duruşması görüldü.
Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Alağaş’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ