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Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş ’a "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Karar, hem Siirt’te hem de Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı.

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