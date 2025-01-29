Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Siirt Belediyesi Eşbaşkanı Sofya Alagaş’a, "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Cezanın ardından bu sabah, Siirt Belediyesi’ne kayyum atandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesi'ne Vali Kemal Kızılkaya kayyum olarak görevlendirildi. Belediye etrafını ablukaya alan polis ekipleri, kayyum ataması hakkında belediye eşbaşkanlarına bilgi verdi.

10 belediye daha kayyuma devredildi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra, 10 belediyeye kayyum atanmış oldu. Kayyum atamaları, 31 Mart seçimlerinden sonra hızla yayıldı. İlk kayyum ataması Haziran ayında Hakkari Belediyesi’ne yapıldı.

Esenyurt Belediyesi’nde kayyum ataması: CHP’li Başkan tutuklandı

30 Ekim’de, Esenyurt Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından, yerine kayyum ataması yapıldı.

3 Kasım’da Mardin, Batman ve Halfeti belediyeleri üçüncü kez kayyuma devredildi.

4 Kasım’da ise, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. 22 Kasım’da DEM Parti’nin Tunceli ve CHP’nin Ovacık Belediyesi başkanları görevden alındı.

Son kayyum ataması: Van Bahçesaray Belediyesi

29 Kasım’da Van Bahçesaray Belediyesi Başkanı Ayvaz Hazır görevinden uzaklaştırıldı ve yerine kayyum atandı. Mersin Akdeniz ilçesindeki gözaltıların ardından da buraya kayyum atanması gerçekleştirilmişti.