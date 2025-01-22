Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek mesajı yayınladı. Ateş, "Bugün burada Sayın Özdağ’a kin ve nefret kusan, tutuklanması karşısında zil takıp oynayan bir güruh var ki bu davranışlarının arkasında yatan gerçek, Sayın Özdağ’ın Sinan Ateş’in katledilmesi hadisesinde takındığı tavır ve tutum. Çünkü diğer siyasilerde olduğu gibi Sayın Özdağ’ın da bu alandaki her hamlesini tekerlerine sokulan bir çomak olarak görüyorlar" dedi.

Ayşe Ateş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Ateş, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ, 30 Aralık 2022 tarihinden bugüne dek tehditler karşısında bir adım geri atmadan, bıkıp usanmadan 'Sinan Ateş için adalet' dedi. Partisine katılan ilk belediye olan Tefenni’de yaptığı ilk icraat, bir caddeye 'Sinan Ateş' ismini vermek oldu. Sinan’ın, Sinan’ın ana babasının, eşinin, evlatlarının hakkını yalnızca hak ve adalet duygusu ile hareket ederek savundu. Bütün bunları gerçekleştirirken bizden hiçbir talepte bulunmadı. Bu süreçte Sayın Ümit Özdağ’ın samimiyetine bütün kalbimle kani oldum. Bugünkü durum karşısında düşünce özgürlüğünü ve farklı görüşlerin tartışılabildiği demokratik ortamları toplumların gelişmesi, ilerlemesi ve zenginleşmesi açısından zaruri ihtiyaçlar olarak gördüğümü belirtmek istiyorum. Bilinçli her bir vatandaşımızın da -kişi ve kurum ayırt etmeksizin- Voltaire’in 'Fikirlerinize katılmıyorum ama onları ifade etme hakkınızı sonuna kadar savunacağım' sözünü kendisine şiar edinmesi gerektiğine inanıyor, Sayın Özdağ’ın tutukluluk sürecinin uzun sürmemesini, sevenleri ve ailesi ile en kısa sürede kucaklaşmasını temenni ediyorum.

Bugün burada Sayın Özdağ’a kin ve nefret kusan, tutuklanması karşısında zil takıp oynayan bir güruh var ki bu davranışlarının arkasında yatan gerçek, Sayın Özdağ’ın Sinan Ateş’in katledilmesi hadisesinde takındığı tavır ve tutum. Çünkü diğer siyasilerde olduğu gibi Sayın Özdağ’ın da bu alandaki her hamlesini tekerlerine sokulan bir çomak olarak görüyorlar. Onları kınamıyorum çünkü empati duygusundan yoksun, birkaç suçluyu korumak için bile bile yalan ve iftiraya sarılıp sabah akşam tekrar tekrar paylaşım yapan bir kitlenin bizi anlayabilecek insani meziyetlere sahip olduğunu düşünmüyorum."