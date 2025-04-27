İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir ayakkabı imalathanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan bir ayakkabı imalathanesinde sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek tüm atölyeyi sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.