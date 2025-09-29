Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mahkeme tarafından gerekçe belirtilmeden hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı alındığını duyurdu.

Mahkemenin kararına tepki

Özcan, yaptığı paylaşımda savcılığın adli kontrol hükümlerine gerek olmadığı yönünde görüş bildirmesine rağmen, mahkemenin aksi yönde karar aldığını belirtti.

“Gerekçe belirtilmedi”

Bolu Belediye Başkanı açıklamasında, “Mahkemece gerekçe bile belirtilmeden hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur” ifadelerini kullandı.

Geçmişteki soruşturmalar

Özcan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili belediye kararlarının ardından hakkında çok sayıda şikâyet yapıldığını, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ise bu şikâyetlerde defalarca takipsizlik kararı verdiğini hatırlattı.

Yeniden açılan dava

Özcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarının ardından, daha önce kapatılan dosyaların yeniden gündeme getirildiğini ve Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldığını aktardı.