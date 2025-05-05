TÜİK, Nisan 2025 enflasyon verilerini duyurdu: Aylık enflasyon %3, yıllık enflasyon %37,86 olarak gerçekleşti.

Nisan 2025 enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 dönemine ait enflasyon verilerini 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıkladı. Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artarken, yıllık bazda %37,86 oranında yükseldi.

Nisan ayı kira artış oranı da belli oldu

Açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, Mayıs 2025 dönemi için ev ve iş yerlerine uygulanacak kira artış oranı da belirlendi. On iki aylık ortalamalara göre hesaplanan kira artış oranı %48,73 oldu.

ENAG enflasyonu %73 açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Nisan 2025 için aylık enflasyonu %4,46, yıllık enflasyonu ise %73,88 olarak hesapladı.