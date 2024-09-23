23 Eylül tarihinde gerçekleşen Sonbahar Ekinoksu ile birlikte, kuzey yarımkürede geceler gündüzleri geçmeye başladı. Bu astronomik olay, dünyanın her iki yarımküresinde de farklı iklimsel ve çevresel değişikliklere işaret ediyor.

Sonbahar ekinoksu nedir?

Sonbahar Ekinoksu, güneşin ekvator üzerinde bulunduğu ve dünyanın her iki yarımküresinde de gece ve gündüz sürelerinin yaklaşık olarak eşit olduğu bir olayı ifade eder. Ekinoks, her yıl 21-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşir ve kuzey yarımkürede sonbaharın, güney yarımkürede ise baharın başlangıcını işaret eder.

Gecelerin uzaması ne anlama geliyor?

Ekinoks sonrasında, kuzey yarımkürede güneş ışınları ekvatorun güneyine kaymaya başlar. Bu, gecelerin gündüzlerden daha uzun süreceği ve kışa doğru ilerlerken hava sıcaklıklarının da düşmeye başlayacağı anlamına gelir. Gecelerin uzaması, özellikle tarım, doğa olayları ve insan biyolojisi açısından önemli etkilere sahiptir.

Bir sonraki dönüm noktası: Mart ekinoksu

Kuzey yarımkürede gecelerin gündüzden uzun olduğu bu süreç, kışın gelişine kadar devam edecek. Mart ayındaki İlkbahar Ekinoksu ile tekrar gece ve gündüz süreleri eşitlenecek. Bu döneme kadar, sıcaklıklar düşecek, doğa kışa hazırlanacak ve birçok kültürel ritüel, mevsimsel değişikliklere göre şekillenecek.

Ekinoks'un kültürel ve bilimsel önemi

Ekinokslar, insanlık tarihi boyunca pek çok medeniyet tarafından önemli bir astronomik olay olarak kabul edilmiştir. Kadim uygarlıklar ekinoksları tarım takvimlerinde ve dini törenlerinde rehber olarak kullanmıştır. Günümüzde ise ekinokslar, küresel iklim değişikliklerinin de izlendiği önemli dönemler arasında yer alıyor.