Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için 19 gündür sürdürülen arama çalışmaları acı bir haberle sona erdi. 21 Ağustos 2024 tarihinde, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kuran Kursu'na gitmek için evinden ayrılan küçük Narin, bir daha geri dönmemişti. Ailesinin haber vermesi üzerine başlayan yoğun arama çalışmaları, bugün üzücü bir şekilde sonuçlandı.

Arama çalışmaları 19 gün sürdü

Narin Güran'ın kaybolmasının ardından ailesi, çevre halkı ve güvenlik güçleri seferber oldu. Bölgede geniş çaplı arama çalışmaları yürütüldü ancak günlerce süren çabalar sonuçsuz kaldı. Bugün ise jandarma ekipleri, Narin'in cansız bedenine ulaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi şu sözlerle paylaştı: "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum, başımız sağ olsun."

Narin'in son görüldüğü anlar

Olayla ilgili yeni gelişmeler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin'i son gören kişi olduğu belirtilen 9 yaşındaki arkadaşı M., pedagoglar eşliğinde verdiği ifadede, Narin’in kendisine "Çok yorgunum, oynamayalım" dediğini ve daha sonra ayrıldığını söyledi.