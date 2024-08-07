Kırklareli Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "KUYU-15" operasyonları, Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay liderliğindeki iki husumetli organize suç örgütüne darbe indirdi. Operasyonlarda elebaşlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun ayrıntıları

Emniyet güçleri, uzun süredir takip ettikleri iki suç örgütüne yönelik Kırklareli merkezli olarak İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Geniş kapsamlı bu operasyonlar sonucunda, suç örgütlerine ait çok sayıda silah, mühimmat ve yasa dışı maddeler ele geçirildi.

Suç örgütlerinin faaliyetleri

Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay liderliğindeki suç örgütlerinin, bölgede çeşitli yasa dışı faaliyetler yürüttükleri, haraç toplama, tehdit ve silahlı saldırı gibi suçlara karıştıkları belirlendi. Ayrıca, iki örgüt arasında uzun süredir devam eden husumetin, bölgede güvenlik sorunlarına yol açtığı tespit edildi.

Emniyetin açıklaması

Emniyet yetkilileri, operasyonların devam edeceğini ve suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Halkın güvenliği ve huzurunu sağlamak için yapılan bu tür operasyonların, suç örgütlerine karşı önemli bir adım olduğu vurgulandı.

"KUYU-15" operasyonları kapsamında yakalanan 30 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, adli süreç devam ediyor. Emniyet güçlerinin kararlı mücadelesi, organize suç örgütlerine büyük bir darbe indirdi.