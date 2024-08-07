Adana'nın Kozan ilçesi, sabahın erken saatlerinde peş peşe meydana gelen üç depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremlerin büyüklüklerini sırasıyla 4,6, 4,5 ve 4 olarak açıkladı.

Depremler Kozan'ı sarsıntıya uğrattı

AFAD verilerine göre, ilk deprem saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde ve 7,6 kilometre derinlikte meydana geldi. Bir dakika sonra aynı merkezde 4,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Üçüncü deprem ise saat 05.34'te 4 büyüklüğünde kaydedildi. Depremler çevre illerden de hissedildi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "An itibarıyla olumsuz bir durum yok. Ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına devam ediyor" dedi. Bakan Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kozan Kaymakamı'ndan geçmiş olsun mesajı

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü de depremlerle ilgili açıklama yaparak, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti. Arslanköylü, tedbir amaçlı evlerinden çıkan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Depremlerle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor

Yetkililer, depremlerle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi. Depremlerin ardından bölgede herhangi bir hasar veya can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.