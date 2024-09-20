Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yer alan Afşin Termik Santrali’nde göçük olayı yaşandı. İlk belirlemelere göre, göçük altında işçilerin bulunmadığı tespit edildi. Ancak, göçük alanında bir iş makinesi ve çeşitli aletlerin kaldığı belirlendi.

Yetkililer, göçüğün sebebini araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Dün başlayan ve bugün de büyüyen çatlakların, bu olayla bağlantılı olabileceği ifade ediliyor.

Olayın ardından, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.