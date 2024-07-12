Son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zam konusunda açıklamalarda bulundu. Güler, çalışmaların henüz tamamlanmadığını belirterek, "Hafta başında netleşebilir" dedi.

Çalışmalar devam ediyor

AK Parti'nin en düşük emekli maaşına yönelik zam çalışmaları hakkında bilgi veren Abdullah Güler, düzenlemenin üzerinde halen çalışıldığını ve detayların önümüzdeki hafta netlik kazanacağını ifade etti. Güler, "Henüz çalışmamızı tamamlamadık. Ancak, en kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Hafta başında netleşebilir" şeklinde konuştu.

Emekliler bekleyişte

En düşük emekli maaşına yapılacak zam ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden emekliler, yapılacak açıklamaları merakla bekliyor. Güler'in verdiği bilgiye göre, önümüzdeki hafta başında yapılacak açıklamayla birlikte zam oranları ve diğer detaylar netleşecek.