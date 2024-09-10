Ankara Caddesi'nde, Ege Üniversitesi Hastanesi viyadüğünde önemli bir trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Kemalpaşa yönünde seyreden bir araç arıza yaptı ve bu nedenle bölgedeki trafik akışı durma noktasına geldi.

Trafik akışı durdu

Arızalanan aracın yol dışına çekilmesi için çalışmalar devam etmekte. Bu durum, 252. Sokak kavşağı köprüsü mevkiine kadar trafik yoğunluğunu artırdı. Ankara Caddesi'ni kullanmayı planlayan sürücüler, alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarılıyor.

Sürücüler dikkat! trafik yoğunluğu sürüyor

Arıza yapan aracın kaldırılması sürecinde, trafik akışında aksamalar yaşanıyor ve bölge trafiği oldukça sıkışmış durumda. Yol kullanıcılarının bu noktadan kaçınmaları ve planlarını yeniden gözden geçirmeleri öneriliyor.