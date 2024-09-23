Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayan TEKNOFEST 2024’te Ege Üniversitesi, bilim ve teknoloji odaklı projeleriyle dikkat çekti. Öğrencilerin geliştirdiği inovatif çözümler, birçok kategoride ödüller kazandı ve üniversiteyi gururlandırdı.

Ege Üniversitesi'nin inovasyon başarısı

Ege Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2024’te, birçok kategoride ödüller alarak önemli bir başarıya daha imza attı. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yenilikçi projeler geliştiren Ege Üniversitesi öğrencileri, hem ulusal hem de uluslararası alanda gösterdikleri başarılarıyla dikkat çekiyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası platformlarda kazandıkları ödüllerle bizleri gururlandırmaya devam ediyor. TEKNOFEST 2024’te de bilim ve teknoloji ekiplerimizin inovatif projeleriyle önemli ödüller kazanması, üniversitemizin araştırma ve geliştirme alanındaki öncü rolünü bir kez daha ortaya koydu. Bu başarıların devam etmesi için öğrencilerimize hem maddi hem de manevi olarak destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

TEKNOFEST 2024’te Ege Üniversitesi’nin başarıları

Antalya’da düzenlenen TEKNOFEST 2024, tam bağımsız Türkiye vizyonuyla teknolojiyi geliştiren ve dönüştüren gençlerin projelerine ev sahipliği yaptı. Ege Üniversitesi öğrencileri, yarışmalarda kazandıkları ödüllerle büyük bir başarı sergiledi:

EGESAM-BİYOİZLEM Takımı, "Sağlık ve İlk Yardım" kategorisinde geliştirdikleri yenilikçi projeyle birincilik ödülünü kazandı.

Ege Skyblue Takımı, Jet Motor Tasarım Yarışması'nda ikincilik ödülüne layık görülürken, aynı zamanda "En İyi Sunum Ödülü"nü de kazandı.

Ege Telsiz Takımı, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın "Afet Yönetimi" kategorisinde üçüncülük ödülü kazanırken, "En İyi Ticarileştirme Potansiyeli" ödülünü de elde etti.

Ege ROV Takımı, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışmasında üçüncülük ödülüyle birlikte "En İyi Tasarım" ödülünü de alarak başarılarını taçlandırdı.

Geleceğe yön veren projeler

Ege Üniversitesi’nin öğrenci odaklı yapısı, tam kurumsal akreditasyonu ve araştırma odaklı vizyonu, gençlerin yenilikçi projeler geliştirmesini destekliyor. TEKNOFEST 2024’teki başarılar, üniversitenin milli teknoloji hamlesine katkı sağlama hedefini güçlendirdi. Öğrencilerin kazandıkları bu ödüller, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına yönelik atılan önemli adımları temsil ediyor.