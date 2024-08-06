Instagram’a getirilen erişim engeli, kullanıcılar ve sosyal medya uzmanları arasında büyük bir merak ve belirsizlik yaratıyor. BTK tarafından katalog suçlar kapsamında getirilen erişim engelinin ne zaman kalkacağı konusunda son gelişmeleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı. Bakan Tunç, BTK’nın aldığı kararın yargıya intikal eden hususları içerdiğini belirtti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a katalog suçlar kapsamında bir erişim engeli getirmişti. Bu karar, platformdaki belirli içeriklerin yasaklı olduğuna dair iddialara dayanıyor. Erişim engelinin gerekçeleri ve kapsamı hakkında detaylar henüz netleşmiş değil. Sosyal medya kullanıcıları ve içerik üreticileri, bu engelin kalıcı olup olmayacağını ve ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

Hukuki süreç başladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, BTK’nın Instagram'a yönelik erişim engeli hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, sosyal medya şirketine söz konusu içeriklerle ilgili bildirimde bulunulduğunu belirtti. Ayrıca, bu konuyla ilgili yargıya intikal eden hususların bulunduğunu ve bu sürecin devam ettiğini ifade etti. Bakan Tunç, engelin kaldırılmasına ilişkin kesin bir tarih vermektense, sürecin hukuki zeminde ilerlediğini vurguladı.