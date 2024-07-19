Marmara Denizi'nde bu akşam saat 22:26'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir’in Marmara ilçesinde şiddetli bir sarsıntıya neden oldu. Depremin derinliği 7.18 kilometre olarak belirlendi. Bu ani sarsıntı, bölgedeki birçok kişi tarafından hissedildi ve yerel halk arasında paniğe yol açtı.

Deprem, Marmara Denizi'nin 09.70 kilometre açığında, 40.68167 enlem ve 27.46472 boylam koordinatlarında gerçekleşti. Şu an için can ve mal kaybına dair bir bilgi bulunmuyor ancak yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları uyarıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'da X platformu üzerinden depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Marmara Denizi’nde gerçekleşen ve Balıkesir'imiz ile diğer çevre illerde hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.#deprem — Ahmet AKIN 🇹🇷 (@ahmetakin) July 19, 2024