İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Ayvatlar Mahallesi’nde bu öğleden sonra saat 14.23’te başlayan orman yangını, bölgede büyük bir paniğe yol açtı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve kontrol altına alınması için geniş çaplı bir müdahale başlatıldı.

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Müdahale çalışmaları sürüyor 

Yangına müdahale etmek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hızla harekete geçildi. Yangın bölgesine toplamda 4 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi gönderildi. Havadan yapılan su sıçratma işlemleri ile birlikte, karadan da alevlerle etkili bir şekilde mücadele ediliyor.

İzmir’in Bergama Ilçesinde Ayvatlar Mahallesi'nde Çıkan Orman Yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin Havadan Ve Karadan Müdahalesiyle Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor. 1

Kaynak: İHA