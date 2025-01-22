Bolu’da, Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 76 kişinin yaşamını yitirdiği, 51 kişinin yaralandığı yangınla ilgili soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin ölümüne yol açan otel yangını sonrası soruşturma başlatıldı. Soruşturmada dokuz olan gözaltı sayısının 11'e çıktığı öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

X hesabından soruşturmaya ilişkin son ayrıntıları paylaşan Bakan Tunç, şu ifadelere yer verdi:

“Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

“Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır.

“Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmektedir.

“Hepimizi derinden üzen yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.”