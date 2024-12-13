Bursa adliyesinde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre kurşunların isabet ettiği iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Bursa Adalet Sarayı’nda 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sırasında, 11.00 sıralarında iddiaya göre müştekinin babası tarafından iki sanığa ateş açıldı.

Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti.

İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.