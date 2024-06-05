Çanakkale'de merkeze bağlı Gökçalı köyünde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana doğru ilerlemeye başladı.

Yangın ihbarının alınmasıyla birlikte, bölgeye çok sayıda itfaiye ve yangın ekibi sevk edildi. Ekipler, hem havadan hem de karadan yangına müdahale ediyor. Alevlerin büyüklüğü ve hızla yayılması, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi, ancak yetkililer yangının daha fazla yayılmasını engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. Bölge halkı da yangının daha fazla zarar vermemesi için uyarılıyor.