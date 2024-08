Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti İnsan Hakları Eğitim Programı’nda konuşuyor. Konuşmanın detayları gelmeye devam edecek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dünya genelindeki insan hakları ihlalleri ve Batı'nın İsrail politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, dünya siyasetinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını belirtti. Uluslararası sistemde yaşanan büyük güç boşluğuna dikkat çeken Erdoğan, bu durumun kan, zulüm ve çatışmaların sıradanlaşmasına yol açtığını ifade etti. Erdoğan, uluslararası normların ve kurumların zayıfladığını, bu durumu tersine çevirecek adımların ise atılmadığını vurguladı.

Gazze'de soykırım var

Erdoğan, Gazze’deki insan hakları ihlallerine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Filistin halkının yaşadığı soykırıma dikkat çeken Erdoğan, çocukların ve masumların ölümü ile ilgili detayları aktardı. Gazze’deki trajediyi anlatmanın kelimelere sığmayacak kadar büyük olduğunu belirtti. İsrail’in sadece bombalarla değil, açlık ve susuzlukla da halkı hedef aldığını söyledi.

Suç ortağı

Cumhurbaşkanı, Batı ülkelerinin İsrail'in suçlarına verdiği desteği eleştirdi. Batı’nın İsrail’i açıkça desteklediğini ve bu desteğin tarih tarafından kaydedileceğini ifade etti. Erdoğan, tarih boyunca zulme destek verenlerin utanç içinde anıldığını ve Batı’nın İsrail’e verdiği desteğin de bu şekilde tarihe geçeceğini söyledi.

Filistin'in sınavına Türkiye'nin tutumu

Erdoğan, Türkiye'nin Filistin sınavında hakkı savunma konusunda kararlı olduğunu belirtti. Filistin halkının yaşadığı acılara duyarsız kalanları ve soykırımla ilgili sorumlu olanları mahkeme salonlarında görmeyi arzuladığını ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda samimi bir şekilde mücadele edeceğini ve Filistin’in yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

"Dijital faşizm"

Cumhurbaşkanı, Hamas Büro Başkanı Haniye’nin Tahran’daki suikastına da değindi. Haniye'nin yiğit bir dava adamı olduğunu belirten Erdoğan, bu suikastın Filistin halkını derinden yaraladığını ve İsrail'in bu durumdan faydalandığını ifade etti. Ayrıca, sosyal medya platformlarının İsrail’i eleştiren içeriklere sansür uygulamasını "dijital faşizm" olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail vahşetini gizlemek için her yola başvuruyorlar. Sosyal medya şirketleri gemi azıya çekti, militanlaştılar. Basit bir cümleye bile hemen sansür uygulamayı kendileri için görev addediyorlar. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. İsmail Haniye'nin şehadeti bize düşünce hürriyetinin sınırlarını, Batılı ülkelerde İsrail kaprislerinin belirlediğini çok net göstermiştir. Her türlü fuhşiyatı, ahlaksızlığı özgürlüğe alıp teşvik eden şirketler, Filistin halkının şanlı direnişine sanal alemde açıkça savaş açmıştır. Gelinen noktada şirketlerin çıkarlarına dokunan her hususta mafya gibi davrandıklarına şahit oluyoruz. Bu tavra esasen yeni tanıklık etmiyoruz. Uyarılarımıza rağmen tüm terör örgütleri bu mecralarda at koşturuyorlar. Milletimizin inancına alenen hakaret ediyorlar. Suç ve terör şebekeleri bu mecralarda istedikleri propagandayı yapıyorlar. İtibar suikastları sebebiyle şimdiye kadar binlerce insanın hayatı karardı. Bu şirketler ellerinde her türlü imkan olduğu halde mağduriyetlerin önünü kesecek etkili hiçbir adım atmadı. İsteksizlikleri halen devam ediyor. İlgili kurumlarımızla rahatsızlığımızı dile getirdik, diyalog hattı kurduk. Arzu edilen işbirliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik. Burada rahatsız edici bir diğer durum ülkemizdeki muhalefetin kaypak tutumudur."