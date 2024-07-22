Geçtiğimiz sene kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da dahil olduğu davada, 908 sayfalık Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu mahkemeye sunuldu.

Tahliye talebine red verildi

MASAK raporunda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, asıl karar vericilerin Engin ve Sezgin Polat olduğu belirtildi. Rapora göre, Engin Polat'ın hesabına 2020-2023 yılları arasında 71 milyon 904 bin lira giriş ve 144 milyon 208 bin lira çıkış olduğu tespit edildi. Bu dönem içinde Engin Polat'ın 3 araç ve 6 gayrimenkul satın aldığı bilgisi de raporda yer aldı. Raporda, yasa dışı bahisle ilgili herhangi bir tespitin bulunmadığı vurgulandı.

Mahkeme, bugün yapılan değerlendirmede Dilan Polat'ın tahliye talebini reddetti. Raporda, aile şirketlerinin genel ticari kapasiteleri dikkate alındığında, mal varlığı konusundaki işlemlerin elde edilen gelirlerle orantılı olduğu belirtildi. Engin Polat'ın, yasal defterlerin yanı sıra vergi matrahını azaltıcı şekilde kayıtları başka ortamlarda tuttuğu ve bu nedenle kaçakçılık (çift defter tutma) suçunu işlediği ifade edildi.

Tespit bulunmuyor

İddianamede, soruşturmaya konu olan şahıs ve şirketlerin hesaplarına yasa dışı yollardan elde edilen paranın açıkça gönderilmesinin beklenemeyeceği belirtildi. Savcılık, söz konusu şahıs ve şirketlerin, nihai amaçlarını gizlemek için güzellik ve kozmetik sektöründe birçok şirket kurduklarını ve bu şirketler arasında paraların dolaştırıldığını belirtti. Bu süreçte sahte faturalar ve nakit para hareketlerinden yararlanılarak, yasa dışı yollardan elde edilen paraların, gerçek ticari faaliyetlerden elde edilen paralarla harmanlandığı ifade edildi. Ayrıca, bir kısım yüksek tutarlı paranın kripto cüzdanlar aracılığıyla muhafaza edildiği ve lüks yaşam içerisinde kullanıldığı vurgulandı.

Mahkeme, bu bulgular ışığında Dilan Polat'ın tahliye talebini reddetti ve davanın seyri devam ediyor.