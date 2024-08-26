Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursundan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan küçük Narin, tüm çabalara rağmen henüz bulunamadı.

Ekipler seferber oldu

Son olarak, akşam saatlerinde gelen bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Narin’in en son güvenlik kamerasına yansıdığı bölgede bulunan saman yığınında yeniden arama çalışması başlattı. Narin'in evine yaklaşık 60 metre mesafede olan bu saman yığını, ekiplerin odak noktası haline geldi. Jandarma ve AFAD ekipleri, saman yığınında yer altı görüntüleme cihazı kullanarak detaylı bir arama gerçekleştirdi. Deprem gibi afetlerde de kullanılan bu cihazla, yer altındaki olası izler araştırıldı. Ayrıca, bazı görevliler uzun şişler yardımıyla yığını didik didik etti.

Arama çalışmaları sonucunda Narin'e ait herhangi bir iz bulunamadı. Ekipler, küçük kızı bulabilmek için çevredeki diğer alanlarda da çalışmalarını sürdürüyor.