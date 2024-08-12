Aynı rapor, 15 yaş ve üzeri bireyler için istihdam edilenlerin sayısının bir önceki aya göre 341 bin kişi azalarak 32 milyon 522 bin kişiye düştüğünü gösterdi. İstihdam oranı ise yüzde 49,3 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda ise yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı

Haziran ayında işgücü 35 milyon 827 bin kişi olarak belirlendi ve işgücüne katılma oranı yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 72,4, kadınlarda ise yüzde 36,7 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı artıyor

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 17,6 olarak belirlendi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 23,2 olarak tahmin edildi.

Atıl işgücü oranı yükseldi

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı haziran ayında bir önceki aya göre 3,8 puan artarak yüzde 29,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2, işsiz ve potansiyel işgücünün oranı ise yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

Çalışma süresi değişmedi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise haziran ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 44 saat oldu.

TÜİK'in açıkladığı veriler, Türkiye'nin işgücü piyasasındaki mevcut durumu ve istihdamla ilgili sorunları bir kez daha gözler önüne serdi.