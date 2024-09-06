Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da dahil olduğu davada tahliye edilen sanıklar için yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık itiraz etti

Tahliye edilen sanıklar arasında yer alan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün serbest bırakılmasına yönelik verilen karar, savcılık tarafından itirazla karşılandı. Başsavcılık, kara para aklama davasında tutuklu sanıkların salıverilmesinin ardından itiraz kararı alarak mahkemeye başvurdu.

Daha önce, toplam 28 sanığın yargılandığı davada Engin Polat ve diğer 3 sanık için tahliye kararı çıkmıştı. Ancak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kara para aklama davasının ciddiyetine dikkat çekerek bu kararı geri aldırmak için gerekli adımları atmaya başladı.