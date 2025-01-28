İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen geniş çaplı DEAŞ operasyonlarını duyurdu. Emniyet ve jandarma ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen "GÜRZ-41" ve "GÜRZ-42" operasyonlarında, 100 DEAŞ mensubu gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonların 24 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini belirterek, tüm terör odaklarına karşı kararlı bir şekilde mücadeleye devam edileceğini vurguladı.

Operasyonlar Türkiye’nin 24 ilinde gerçekleşti

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar; Ankara, İstanbul, Gaziantep, Antalya, Eskişehir, Diyarbakır gibi büyük iller ile daha pek çok şehirde yapıldı. Operasyonlar sırasında yakalanan şüphelilerin, DEAŞ’a finansman sağladıkları ve örgütün propagandasını sosyal medya üzerinden yaptıkları tespit edildi. Ayrıca, ele geçirilen dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar, terör örgütünün faaliyetleri hakkında önemli bilgiler sundu.

İstihbarat ve güvenlik birlikleri işbirliğiyle yapıldı

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar, yüksek güvenlik önlemleri ve titiz istihbarat çalışmalarıyla başarıya ulaştı. Operasyonlara katılan tüm güvenlik birimleri, terörle mücadeledeki kararlılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Terörü kaynağında yok etme stratejisiyle mücadele

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin "terörü kaynağında yok etme" stratejisini bir kez daha hatırlatarak, Emniyet ve Jandarma birimlerinin bu tür operasyonlarla terörün önünü kesmeye devam edeceğini belirtti. Operasyonların ardından ele geçirilen materyaller, güvenlik birimlerine önemli ipuçları verirken, terör örgütünün Türkiye’deki faaliyetlerine darbe vurulmuş oldu.