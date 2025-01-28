ABD Başkanı Donald Trump, Miami yakınlarındaki National Doral Resort otelinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Temsilciler Meclisi politika toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, özellikle Amerikalı suçluların yabancı ülkelere gönderilmesiyle ilgili dikkat çeken bir öneri sundu. Başkan Trump, azılı suçluların “küçük bir ücret” karşılığında başka ülkelere gönderilmesinin, federal hükümetin tasarruf sağlamasına olanak tanıyacağını belirtti.

"Bu, federal hükümetin tasarruf etmesine yardımcı olacak"

Trump, Amerika'nın tasarruf yapması gerektiğini savunarak, özellikle cezaevlerinin maliyetlerini düşürmeyi amaçladığını ifade etti. ABD’li suçluların, bu işlemle başka ülkelere gönderilmesinin sadece tasarruf sağlamayacağını, aynı zamanda bazı ülkelerle yeni anlaşmalar yapılması açısından fırsatlar yaratacağını belirtti. Başkan Trump, bu tür bir uygulamanın hükümet için verimli olacağına dikkat çekti.

Vatandaşlık meselesi de gündemdeydi

Trump, uzun süredir tartışılan vatandaşlık konusuna da değindi. Başkan, "Bu köle çocuklarına yönelikti" diyerek, bazı geçmişteki uygulamaların tarihsel olarak yanlış olduğunu vurguladı. Bu açıklama, ülkedeki çeşitli gruplardan farklı tepkiler aldı.

Panama Kanalı üzerindeki tartışma

Trump, Panama Kanalı'nın kontrolüyle ilgili de önemli bir değerlendirmede bulundu. 1977’de imzalanan ABD-Panama anlaşmasını eleştiren Trump, Çin’in bu stratejik kanal üzerindeki etkisinin arttığını belirterek, "Biz buna izin vermeyeceğiz" dedi. Panama Kanalı’nı "şimdiye kadar inşa edilmiş en karlı şeylerden biri" olarak tanımlayan Trump, kanalın kontrolünü Panama’ya veren anlaşmanın gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

Gündemindeki en önemli konulardan olan sınır güvenliği ve kaçak göçmen sorunlarına da değinen Trump, "Yasadışı yabancı suçluların izini sürüyor, onları gözaltına alıyor ve ülkemizden kovuyoruz. Bunun için özür dilemiyoruz ve çok hızlı ilerliyoruz" dedi. Yalnızca suç kaydı bulunan kaçak göçmenleri değil, ABD'li şiddet yanlısı azılı suçluları da ülkeden uzaklaştırmayı umduğunu vurgulayan Trump, "Bu şiddet yanlısı sabıkalıları ülkemizde istemiyorum, tıpkı diğer ülkelerden gelen ve kötü davranışlarda bulunan yasadışı yabancıları istemediğim gibi" şeklinde konuştu. "Birçok kez tutuklandılarsa, tekrar tekrar suça karıştılarsa, ülkemizden gitmelerini istiyorum" diyen Trump, "Umarım onları ve diğerlerini ülkemizden def etmek için onay alırız ve çok küçük bir ücret karşılığında yabancı bir ülkeye götürülüp başkaları tarafından bakılmalarına izin veririz" ifadelerini kullandı. Trump, bunun gerçekleşmesi halinde federal hükümetin özel hapishaneleri kullanmak zorunda kalmayarak tasarruf edeceğini vurguladı.

"Vatandaşlık uygulaması köle çocukları içindi'

Göreve gelir gelmez imzaladığı göçmen ailelerin ABD topraklarında doğmuş çocuklarına vatandaşlık verme uygulamasını sonlandıran kararnameyi savunan Trump, karşı olduğu uygulamanın göçmen çocukları için değil çok önceleri köle çocukları için yürürlüğe konulduğunu iddia etti. "Eğer bakarsanız, bu gerçekten köle çocuklarına yönelikti. Herkesin uçakla ülkemize gelmesi veya dünyanın dört bir yanından sınırları aşarak vatandaş olacaklarını düşünmesi amaçlanmamıştı” diyen Trump, "Umarım mahkemeler bunu bir noktada anlarlar” ifadelerini kullandı.