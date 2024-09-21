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“Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat ettiğini öğrendiğimiz Milliyet Gazetesi spor yazarı, değerli gazeteci Ercan Güven’e Allah’tan rahmet diliyorum. Merhum Ercan Güven’in ailesine sabır, sevenlerine ve medya camiamıza başsağlığı temenni ediyorum.”

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Mesajında şu ifadeleri kullandı:

Altun, Milliyet Gazetesi’nin deneyimli spor yazarı nın kaybı dolayısıyla duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

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