Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ercan Güven için sosyal medya hesabından taziye mesajını iletti.
Altun, Milliyet Gazetesi’nin deneyimli spor yazarının kaybı dolayısıyla duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.
Mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat ettiğini öğrendiğimiz Milliyet Gazetesi spor yazarı, değerli gazeteci Ercan Güven’e Allah’tan rahmet diliyorum. Merhum Ercan Güven’in ailesine sabır, sevenlerine ve medya camiamıza başsağlığı temenni ediyorum.”
Kaynak: HABER MERKEZİ