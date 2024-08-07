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6 milyarlık vurgunla İzmir'i sarsmıştı! Sedat Ocakçı'yla ilgili yeni gelişmeler

Bu güzergahı kullanacak olan yol kullanıcılarının, yoğun trafik nedeniyle alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.

Aracın arızalanması nedeniyle bu noktada geri doğru 2,5 kilometrelik bir trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler, trafik yoğunluğuna karşı sabırlı olmaları konusunda uyarıldı.

Işıkkent rampalarından Buca istikametine doğru seyir halindeyken Buca ayrımına gelmeden orta şeritte bir araç arızalandı. Olay yerine gelen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak aracı yol dışına çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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