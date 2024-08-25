Yayınlanan son dakika haberine göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, SREDINA isimli tankerin yaşadığı makine arızası nedeniyle durduruldu. Olayın ardından, yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Boğaz'da güvenliğin sağlanması amacıyla bu önlemin alındığı belirtildi. Trafiğin ne zaman normale döneceğine dair henüz bir bilgi verilmezken, ekipler sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Boğaz'da gemi trafiği geçici olarak durduruldu

Yetkililer, İstanbul Boğazı'nda deniz trafiğinin güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alındığını ve gemilerin bu süreçte yönlendirme ve alternatif rotalar konusunda bilgilendirileceğini duyurdu. SREDINA isimli tankerin arızası nedeniyle Boğaz'daki yoğun gemi trafiğinde aksama yaşanabileceği, bu nedenle deniz ulaşımında aksamaların olabileceği ifade ediliyor.

Gelişmelerle ilgili olarak yetkililerden yeni bir açıklama yapılması bekleniyor.