Gazetemizin ihbar hattına gelen bilgiye göre, İzmir'de Turan Bayraklı istikametinde, İZBAN hattında meydana gelen teknik bir arıza, seferlerin durmasına neden oldu.

Bu beklenmedik durum, birçok yolcunun raylardan yürüyerek istasyonlara ulaşmak zorunda kalmasına yol açtı.

Yolcular, seferlerin durmasıyla birlikte büyük bir şaşkınlık yaşadı. İstasyonda bekleyen bazı yolcular, trenin hareket etmemesi üzerine raylar üzerinden yürüyerek evlerine veya varış noktalarına ulaşmaya çalıştı.