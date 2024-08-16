İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangınla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangın bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara umut veren açıklamalarda bulundu. Vali Elban, yangının enerjisinin önemli ölçüde düşürüldüğünü ve riskin büyük ölçüde azaldığını duyurdu.

"Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimiz"

Vali Elban paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi’nde çıkan yangınının enerjisi iyice düşmüş, risk büyük ölçüde azalmıştır. Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir. Orman, AFAD, Polis ve Jandarma güçlerimiz ve TOMA araçları, itfaiye, belediye araçları ile personeli ve diğer tüm birimlerimizle bölgeye hızlı bir şekilde müdahale edilmiş, vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu zorlu süreçte, dayanışma içinde olmanın ve birbirimize destek vermenin önemini bir kez daha görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bu tür felaketlere karşı daha dikkatli olmaya ve yangın güvenliği konusunda bilinçli davranmaya davet ediyoruz. Bu yoğun mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını umut ediyorum. Tekraren tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."