İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı'nın görevden alındığı yönündeki söylentilere rağmen, Karcı, EBSO'nun Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda dikkat çekti.

"Henüz net değil"

Toplantıda Haber Ekspres Gazetesi'ne kısa bir açıklama yapan Barış Karcı, istifa konusuyla ilgili "Durum biraz karışık, henüz net değil" ifadesini kullandı. Bu açıklama, kamuoyunda istifa ve görevden alma süreci hakkında daha fazla merak uyandırdı.

Bakanlık Tezcan’ın istifasını onaylamadı

Tezcan’ın atanmasıyla ilgili yazının, Karcı’nın görevden alınmasının hemen ardından bakanlık onayına gönderildiği bilgisi elde edildi. Bakanlık onayının ardından Ramazan Tezcan, yeni görevine başlamış olacak