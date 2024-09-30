Uluslararası Gelibolu Maratonu, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ön plana çıkan Gelibolu Yarımadası’nda, 29 farklı ülkeden yaklaşık 3 bin 100 katılımcının yer aldığı bir etkinlikle yapıldı. Koşucular, doğayla iç içe olan bu eşsiz mekânda spor yaparak barış ve huzur mesajı verdi.

Katılımcı sayısı ve kategoriler

Bu yılki maraton, çeşitli kategorileriyle dikkat çekti. Katılımcılar 10K, 21K, 40K ve 1915 metrelik Halk Koşusu olmak üzere dört farklı mesafede yarıştı. Maraton, Namazgah Tabyası'ndan başlayarak tarihi bir atmosferde gerçekleştirildi.

Işıklar çinde barış mesajı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Çanakkale, Türkiye'nin ve Dünya'nın buluşma noktası haline gelmiştir. Bu barış ve huzur yurdu topraklarda insanların spor yapmalarını arzu ediyoruz. Ziyaretçi yoğunluğunun her geçen gün arttığını görmekten mutluyuz," dedi. Kaşdemir, tüm katılımcıları Gelibolu’ya davet etti.

Doğayla bütünleşen bir deneyim

Maraton, katılımcılara sadece bir koşu değil, aynı zamanda Gelibolu'nun tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile bütünleşen bir deneyim sundu. Sporcular, koşarken tarihi alanın güzelliklerini keşfetme fırsatı buldular.

Uluslararası Gelibolu Maratonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir başarı ile gerçekleştirildi. Katılımcılar ve organizatörler, etkinliğin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirtirken, bu tür organizasyonların barış ve kardeşlik mesajını yayma açısından önemli olduğunu vurguladılar.