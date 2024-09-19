İzmir'in Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi Migros alt geçidinde bu sabah saatlerinde sol şeritte büyük bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından bölgede araçların yol dışı yapılma çalışmaları devam etmekte.

Olay yerine intikal eden ekipler, kazanın ardından bölgede yoğun bir trafik akışı oluşmasına neden oldu.

Sarnıç tünel mevkiinde yoğun trafik

Kazanın yaşandığı bölgedeki yol çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, trafik akışının normale dönmesi bekleniyor. Ancak, mevcut durumda Sarnıç tünel mevkiinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yol kullanıcıları, Akçay Caddesi’ni kullanmayı planlayanların alternatif güzergâhları tercih etmeleri veya trafik yoğunluğu bilgilerini takip ederek seyahat etmeleri öneriliyor.