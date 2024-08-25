Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin, II. Dünya Savaşı sırasında denizaltı savaşına yönelik ilginç bir proje geliştirdiğini biliyor muydunuz? 1943 yılında, ABD ordusu, düşman gemilerine yönelik bir denizaltı tuzağı için yunusları eğitmeye başladı. Projeye göre, patlayıcılarla donatılmış yunusların düşman gemilerine yönlendirilmesi planlandı.

Ancak, proje birçok pratik sorunla karşılaştı. Yunusların eğitimi oldukça zordu ve bazı yunuslar müttefik gemilerine saldırmıştı. Proje sadece birkaç testte kullanılabildi ve sınırlı bir başarı elde edildi. Buna rağmen, yunusların askeri kullanımına yönelik araştırmalar devam etti.

Günümüzde, yunuslar hâlâ askeri amaçlarla kullanılıyor ve özellikle denizaltı ve mayın temizleme görevlerinde görev alıyor. Bu projede yaşanan başarısızlık, yunusların bugünkü kullanım şekillerinin öncüsü oldu. Ancak, bu tür kullanımların ahlaki yönü tartışmalıdır. Doğada hiçbir suçu olmayan yunusların savaş ve mayın temizleme gibi tehlikeli görevlerde kullanılması, savaşın iğrençliğini ve insanın kendi çıkarları için diğer canlıları feda etme eğilimini gözler önüne seriyor.