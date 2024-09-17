Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray, Adana Demirspor ve MeritKing adı altında faaliyet gösteren yasa dışı bahis siteleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu, bu sitelerin yasa dışı bahis oynattığı ve teşkilatın yetkilerini ihlal ettiği gerekçesiyle yapıldı.

Spor Toto, bahis sektöründe yetkisiz şekilde faaliyet gösteren sitelere karşı hukuki süreç başlatırken, resmi makamların bu ihlallere yönelik yasal işlemleri hızlandırması bekleniyor. Galatasaray ve Adana Demirspor'un neden suç duyurusuna dahil edildiği konusunda ise detaylı bir açıklama yapılmadı.

Başsavcılık, bu başvuruyu incelemeye alarak yasal süreci başlatacak.