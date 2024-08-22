Haber Ekspres Gazetesi'nin ihbar hattına gelen bilgiye göre, İzmir'in Karataş ilçesinde Sabancı Kültür Merkezi yakınlarında saat 11:00 sularında iki otomobil, karşılıklı çarpıştı.

Maddi hasarlı kaza

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu. Çarpışmanın şiddeti, kazanın meydana geldiği alanda dikkat çekti.

Kazanın oluş şekli ve nedenleri hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı. Olayla ilgili olarak, kazanın meydana geliş şekli ve yol koşullarının etkileri araştırılacak. Kazaya karışan araç sahiplerinin sağlık durumları hakkında henüz bir bilgi verilmedi.