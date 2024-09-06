İzmir'in Urla ilçesinde, ormanlık ve tarım arazilerini etkileyen büyük bir yangına karşı acil müdahale başlatıldı. Yangının hızla kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda ekip ve araç sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni belirsiz

Kuşçular Mahallesi’nde, geniş bir ormanlık ve makilik alanın yanı sıra tarım arazilerini de kapsayan bölgede çıkan yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı. Yangının çıktığı alanın kuş uçmaz kervan geçmez bir bölge olması, müdahaleyi zorlaştırıyor.

Ekipler ve araçlarla yangına yoğun müdahale

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Yangına müdahale için 6 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibinden oluşan bir seferberlik başlatıldı. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle, yangının yayılmasının önlenmesi için yoğun bir çaba sarf ediliyor.