Sarsıntı, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin yaklaşık 15 saniye sürdüğü bildirilirken, hissedilme alanının genişliği dikkat çekti.

Çevre İllerden de Hissedildi

Yerel kaynaklardan alınan ilk bilgilere göre, Sındırgı merkezli bu deprem, sadece Balıkesir'de değil, çevre illerde de hissedilerek kısa süreli paniğe neden oldu.

İlk İzlenimler ve Sonuçlar

Yetkililer, depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair saha tarama çalışmalarına başladı. Depremin süresinin nispeten uzun olması (yaklaşık 15 saniye), bölge halkında endişe yarattı.

Önemli Detaylar:

Büyüklük: 4.9 (AFAD)

5.1 (Kandilli)

Merkez Üssü: Sındırgı, Balıkesir

Derinlik: 11 km

Süre: Yaklaşık 15 saniye