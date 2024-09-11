11 Eylül 2024 tarihinde, saat 03:36’da Manisa’nın Akhisar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre depremin merkez üssü, 39.0072 enlem ve 27.9253 boylamında yer aldı. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre il İzmir'de ve ilçelerde de hissedildi.

Deprem nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, yetkililer herhangi bir can kaybı ya da ciddi maddi hasar yaşanmadığını belirtti.