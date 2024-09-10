Açık deniz balıkçılığının en prestijli organizasyonlarından biri olan StafuPro Tuna Masters TEOS 2024, büyük bir ilgiyle karşılandı. 12-15 Eylül 2024 tarihlerinde Seferihisar’da gerçekleştirilecek turnuva, kapasiteyi aşan kayıtlarla dikkat çekti.

Katılımcı rekoru ve uluslararası ilgi

Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek StafuPro Tuna Masters TEOS 2024, Teos Marina’da, StafuPro ana sponsorluğunda ve Seferihisar Belediyesi himayesinde gerçekleşecek. Turnuva, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da açık deniz balıkçılığının en deneyimli isimlerini ağırlayacak. Katılımcılar, dev balıkları yakalamak için mücadele edecek.

Kayıtlar, turnuvanın yoğun ilgi görmesiyle birlikte erken kapandı. Turnuva kapasitesinin 61 tekne ile dolması nedeniyle, başvurular haftalar öncesinde sona erdi. Seferihisar çevresindeki marinalardan ve Kıbrıs’tan gelen iki teknenin yanı sıra, Rusya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Yunanistan’dan sporcular da turnuvaya katılacak.

Etkinlik programı ve sponsorluklar

Organizatör Murat İyriboz, turnuvanın programını şu sözlerle açıkladı: “12-13 Eylül tarihlerinde teknelerin varışı ve marinaya yerleşmesinin ardından brifingler yapılacak. 14-15 Eylül’de ise rekor büyüklükte balıkların peşine düşeceğiz. Cumartesi günü etkinlik sahasında sponsorlarımız yeni ürünlerini sergileyecek ve etkinliklerimiz Happy Hour ve konserlerle renklenecek. Hakem kararlarının açıklanmasının ardından ödül töreni gala yemeğiyle devam edecek.”

Turnuvanın final ayağı olan Raymarine Tuna Masters Alaçatı 2024, 19-22 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak. Bu finalde toplanan puanlar, yarışmacılara avantaj sağlayacak.